1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Dünya

Barış misyonu için Türkiye teması: BM rotayı belirledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, uluslararası barışı koruma çalışmaları kapsamında İtalya ve Türkiye'yi kapsayan bir ziyaret programına çıkıyor.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 21:50 - Güncelleme:
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Lacroix'in 4-7 Mayıs tarihlerinde İtalya ve Türkiye'ye seyahat edeceğini söyledi.

Haq, Lacroix'in Roma'da İtalyan hükümet yetkilileriyle barışı koruma konusunda ikili görüşmeler yapacağını, 7 Mayıs'ta da Ankara'ya gideceğini belirterek, "Burada Türk yetkililerle bir araya gelerek Türkiye'nin BM barışı koruma operasyonlarına katkıda bulunan bir ülke olarak verdiği desteği görüşecek." dedi.

  • Türkiye BM
  • Farhan Haq
  • Jean-Pierre Lacroix

