star.com.tr 21 Eylül 2020 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 19:48

Associated Press haber ajansının temas kurduğu iki tanık, Cumartesi günü Kunduz ilinin Seyid Ramazan köyüne düzenlenen hava saldırılarında öldürülenlerin çoğunun sivil olduğunu söyledi.

Kabil hükümetine yakınlığıyla bilinen kaynaklar, saldırıda bir Taliban mensubunun bulunduğu evin hedef alındığını iddia ederken, bu açıklamaya bölge sakinlerinden tepki geldi.

Saldırının gerçekleştiği bölgede yaşayan ve kurbanlardan birinin akrabası olan köy sakini Muzaffer Han, "Hükümet barış istiyorsa neden bomba atıyor, bir Taliban mensubunu vurduk iddiasıyla 20'den fazla sivili öldürdüler" şeklinde konuştu.

Kabil hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı, saldırıda 30 Taliban mensubunun öldüğünü iddia ederken, yerel ve ulusal kaynaklar bu iddiayı doğrular nitelikte değil. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid pazar günü yaptığı açıklamada, sivil ölümler dışında hiçbir Taliban mensubunun öldürülmediğini söyleyerek bu iddiayı yalanladı.

Kabil hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakereleri yıllardır süren savaşı sona erdirmek hedefiyle Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Hava saldırısının, tarafların barış görüşmeleri için Katar’da bir araya gelmelerinin ardından gerçekleşmesi, müzakerelerin tekrardan çıkmaza gireceği konusunda şüphe uyandırdı.

Afgan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sivillerin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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