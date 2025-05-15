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Dünya

Barış müzakereleri öncesi tansiyon yükseldi: Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırıya geçti!

Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'daki barış müzakereleri öncesi gerginlik tırmandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volomir Zelenski, Rusya'yı 'aldatmakla' suçlarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise onu 'palyaço' olarak tanımladı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 15:18 - Güncelleme:
Barış müzakereleri öncesi tansiyon yükseldi: Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırıya geçti!
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Rusya ile Ukrayna, Türkiye'nin ev sahipliğindeki İstanbul Barış Müzakereleri öncesi birbirini suçlayan karşılıklı açıklamalar yaptı.

"MÜZAKERELER İÇİN ÜST DÜZEY HEYETLE GELDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da Rusya ile yapacakları müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın, müzakereler için üst düzey heyetle geldiğini belirten Zelenski, Rusya'yı eleştirerek "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca." dedi.

"PALYAÇO VE BAŞARISIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu açıklamaya tepki göstererek Zelenski'nin "palyaço" ve "başarısız" olduğunu belirtti.

"RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ALAY KONUSU HALİNE İLK KEZ GELMİYOR"

Bunun üzerine açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelemediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Putin'in Türkiye'ye gelip Zelenski ile savaşı sonlandırmak ve barışı sağlamak için ciddi bir görüşme yapması yerine, Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı'na kişisel hakaretler yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, alay konusu haline ilk kez gelmiyor. Ayrıca, Türkiye'deki heyet, Rusya Dışişleri Bakanlığınca yönetilmiyor. Onların görevi Moskova'dan havlamak."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Zelenski'nin acınacak biri olduğu ve İngiltere tarafından yönetildiği" yönünde açıklama yaptı.

  • Ukrayna-Rusya gerginliği
  • İstanbul barış müzakereleri
  • Zelenski palyaço

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