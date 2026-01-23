İSTANBUL 12°C / 8°C
Barış müzakerelerinde top artık Rusya'da! Zelenski'den “savaşın sonu” vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Abu Dabi'de başlayan Ukrayna-ABD-Rusya üçlü müzakerelerinde savaşın sona erdirilmesine ilişkin temel parametrelerin ele alındığını açıkladı. Zelenski, Rusya'dan somut bir tutum beklediklerini vurguladı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 22:02 - Güncelleme:
Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için bugün BAE'de başlayan üçlü görüşmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Üç ülkenin heyetlerinin bugün Abu Dabi'de bir araya geldiğini kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli, çünkü uzun zamandır bu tür üçlü müzakereler yapılmamıştı. Savaşın sona erdirilmesinin parametreleri hakkında konuşuyorlar. Şimdi Rusya'dan en azından belli bir cevabın alınması lazım ve en önemlisi, Rusya'nın kendisinin başlattığı bu savaşı sona erdirmeye hazır olması gerekiyor."

Müzakerelere katılan Ukrayna heyetinden sürekli bilgi aldığını aktaran Zelenski, görüşmelerin yarın da süreceğini belirtti.

Zelenski, "Bugünkü görüşmelerin içeriğinden sonuç çıkarmak için henüz çok erken, yarınki görüşmelerin nasıl geçeceğini ve sonuçların ne olacağını göreceğiz." dedi.

