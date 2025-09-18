İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

Barış ortamının bozulmasına sitem etti: Osmanlı'nın getirdiği huzuru İsrail yok etti

İsrail'de Ultra-Ortodoks (Haredi) bir Yahudi, 401 yıl süren Osmanlı idaresi altında Kudüs'te huzur içinde yaşadıkları dönemin İsrail ile birlikte son bulduğunu söyledi. Haredi Yahudi, 'En yakın komşularımız Filistinlilerdi. Çok iyi anlaşıyorduk.' ifadelerini kullandı.

Bir Haredi Yahudi'nin geçtiğimiz yıllarda Osmanlı dönemi Kudüs'ü üzerine konuştuğu video, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'ün yalnızca Yahudiler'e ait olduğu iddialarının ardından tekrar dolaşıma girdi.

Osmanlı Devleti döneminde Yahudiler ve Filistinlilerin birlikte barış içinde yaşadıklarını vurgulayan Haredi Yahudi, "En yakın komşularımız Filistinlilerdi. Çok iyi anlaşıyorduk. Birbirimizi besliyorduk. Birlikte yemek pişiriyor, barış içinde yaşıyorduk. Buradaki barışı bozan şey sadece Siyonizm ve onun fikirleriydi." dedi.

SİYONİZM İNANÇLARIN KÖKÜNÜ KAZIYOR

İsrail'in temellerini dayandırdığı Siyonizm ideolojisinin kendi inançlarının kökünü kazımaya çalıştığını söyleyen Haredi Yahudi, İsrail'in en başından beri Yahudilerden orduda "kirli fikirler" uğruna ölmelerini istediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 16 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gittiği Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda konuşma yapmıştı.

Filistin coğrafyasının Yahudilere ait olduğunu ileri süren Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den istediğini, fakat Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle yazıtı alamadığını iddia etmişti.

