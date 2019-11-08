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Barış Pınarı Harekatı aleyhindeki yalan ve iftira dolu yazışmaları sızdı! Dikkat çeken ayrıntı

ABD merkezli yayım yapan The New York Times gazetesi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in yardımcısı ve aynı zamanda Suriye sahasında etkili bir diplomat olan William V. Roebuck'ın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki yalan ve iftira dolu yazışmalarını sızdırdı. Yazışmaların James Jeffrey'in bugün gerçekleşecek Ankara ziyaretinden hemen önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in yardımcısı ve aynı zamanda Suriye sahasında etkili bir diplomat olan William V. Roebuck'ın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki yalan ve iftira dolu yazışmaları sızdı. Yazışmaların James Jeffrey'in bugün gerçekleşecek Ankara ziyaretinden hemen önce gerçekleşmesi dikkat çekti.
 
2 yıldan fazladır Suriye sahasında çalışan ve terör örgütü YPG/PKK ile yakın ilişki içerisinde olan William Roebuck, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında, "Türkiye'nin kuzey Suriye'deki askeri operasyonu, silahlı İslamcı grupların öncülük ettiği etnik temizlik temalı kasıtlı bir çabayı temsil ediyor." iftiralarına yer verdi.
 
Yalan ve iftiralarla dolu raporların Suriye ile ilgili çalışan 50 Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilisine yollandığı da The New York Times Gazetesi tarafından belirtildi.
 
ABD Başkanı Trump önderliğindeki yönetimi de suçlayan William Roebuck, "Diplomatik tarihin yazıldığı bir gün, insanlar burada ne olduğunu ve yetkililerin bunu durdurmak için neden fazla şey yapmadıklarını ya da en azından Türkiye'yi bu davranışından dolayı suçlamak için daha güçlü bir şekilde konuşmadığını merak edecekler." ifadelerine yer verdi.
 
DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
 
ABD yönetimine sert eleştirilerin ve Türkiye'ye karşı yalan ve iftiraların olduğu söz konusu yazışmaların zamanlaması ise dikkat çekti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya bir ziyarette bulunacak. 13 Kasım'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gidecek.

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