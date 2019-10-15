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'Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin bütünlüğünü korumak için başlamıştır'

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi sözcüsü Mudar Asaad, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeye barış ve huzur getireceğini, harekat sayesinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla göç ettirdiği sivillerin evlerine döneceğini söyledi.

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Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi sözcüsü Mudar Asaad AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye halkının uzun zamandır gerçekleşmesini istediği Barış Pınarı Harekatı barışın temsilidir. Harekat sayesinde terör örgütünce bölgelerinden zorla çıkarılanlar, evlerine geri dönecektir. Barışın sağlanması, huzurun tesis edilmesi ve gerginliğin azaltılması için Barış Pınarı Harekatı başlamıştır." dedi.

Suriyeli aşiretlerin harekata destek verdiğini yenileyen Asaad, "Barış Pınarı Harekatı, ayrılıkçı terör örgütüne karşı, Suriye'nin bütünlüğünü korumak için başlamıştır." şeklinde konuştu.

Asaad, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde farklı etnik kökenlerden sivillere yönelik katliam yaptığını, bölgenin demografik yapısını değiştirmek için binlerce aileyi yerinden ettiğini vurguladı.

- Örgütün hak ihlalleri

Aşiretler Meclisi Sözcüsü Assad, YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde baskı ve tehdit yoluyla 2 milyon sivili yerinden ettiğini kaydetti.

"250 bin Kürt kökenli Suriyeli sivil, göç ederek Irak ve Türkiye'ye sığınmıştır. Yerinden edilen insanlar, bölgenin örgütten temizlendiği andan itibaren evlerine geri dönecektir." diyen Asaad, şöyle devam etti:

"Aşiret meclisi olarak Suriye’deki aşiretlerle iletişime geçtik. Çoğunluğu bizimle iş birliği yapmak için hazır olduklarını belirtti. Onlara örgüte baskı yapmalarını ve saflarından ayrılmalarını söyledik."

- Arap ülkelerine tepki

Asaad, bazı Arap ülkelerinin terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdürdüğünü belirterek, "Arap ülkelerinden örgüte silah ve lojistik destek vermek yerine, İdlib, Halep ve sınır hattındaki zeytin ağaçlarının altındaki sivillere süt, ekmek, su ve ilaç vermelerini bekliyorduk." ifadelerini kaydetti.

Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 9 Ekim tarihinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlatmıştı.

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