Barış Pınarı Harekatında teröristlere ait araç tam isabetle vuruldu
Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, havadan tam isabetle vuruldu.
- AA
Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, havadan tam isabetle vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, vurulma anına ait video görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
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