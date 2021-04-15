İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2021 Perşembe / 3 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0337
  • EURO
    9,6365
  • ALTIN
    451.166
  • BIST100
    1411.76
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'deki barış görüşmesine günler kala! Taliban askeri üsse saldırdı
Dünya

Türkiye'deki barış görüşmesine günler kala! Taliban askeri üsse saldırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetindeki askeri üsse düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken, diğer yandan saldırılar devam ediyor. Afganistan'a barışın gelmesi için 24 Nisan'da İstanbul'da tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenmesi planlanıyor.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 13:03 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 13:10
ABONE OL

Zabul Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Veyis Semim, basına yaptığı açıklamada, militanların, Zabul'un Şahcoy ilçesine bağlı Holan Rıbat bölgesindeki askeri üsse silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Semim, militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan, saldırıda 10 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken, diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'a barışın gelmesi için 24 Nisan'da İstanbul'da tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenmesi planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), şiddet olayları nedeniyle Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.