Dünya

Barış sürecinde çatlak! Zelenski kritik bölgeyi işaret etti: Hemfikir değiliz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD ve Rusya ile ateşkes sürecine ilişkin görüş ayrılıklarına dikkat çekerek, Donbas meselesinde ortak bir zeminde buluşamadıklarını ifade etti.

8 Aralık 2025 Pazartesi 15:13
Barış sürecinde çatlak! Zelenski kritik bölgeyi işaret etti: Hemfikir değiliz
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ABD medyasına ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaparak, "ABD, Rusya ve Ukrayna'nın kendilerine ait vizyonları var. Donbas konusunda hemfikir değiliz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile Londra'da yapacağı görüşme öncesinde ABD basınına konuştu. Bloomberg News'e telefonla röportaj veren Zelenski, müzakerecilerin ABD aracılığıyla hazırlanan bir barış planında toprak tavizleri konusunda bölünmüş durumda olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıklamasında, "ABD, Rusya ve Ukrayna'nın kendilerine ait vizyonları var. Donbas konusunda hemfikir değiliz" ifadelerini kullandı. Zelenski, Kiev'in özellikle ABD olmak üzere Batılı müttefiklerden ayrı bir güvenlik garantisi anlaşması aradığını ekledi.

DONBAS SORUNU

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesi, Rusya sınırına yakın Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsarken, sanayi açısından da zengin olması nedeniyle her iki ülke için büyük önem taşıyor. Bölge nüfusunun önemli bir kısmı Rus kökenli olduğu ve Rusça konuştuğu için, Rusya buradaki etkisini artırmak ve stratejik çıkarlarını korumak istiyor. Öte yandan, Ukrayna toprak bütünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu durum, Donbas'ı hem savaş hem de diplomatik kriz alanı haline getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta India Today'e verdiği röportajda, Donbas ve Novorossiya'yı her halükarda alacaklarını belirterek, "Ya bu bölgeleri zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" diye konuşmuştu.

