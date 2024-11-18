Abubakar, Katsina eyaletindeki Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) üssünde, Türkiye'den satın alınan ve eylülde teslim edilen T129 ATAK savaş helikopterinin göreve başlaması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.BİRLİKLERİ İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETMEYE ÇAĞIRDI
Bakan Abubakar, burada yaptığı açıklamada, ülkedeki teröristler ve silahlı çete üyelerinin faaliyetlerinin sonunun yaklaştığına olan inancını dile getirerek, birlikleri ülkenin düşmanlarına karşı zafer kazanmak için kara kuvvetleri ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde hareket etmeye çağırdı.DİĞER SAVAŞ UÇAKLARINA GÖRE AVANTAJ SAĞLADI
Eylülde alınan ilave iki T129 ATAK helikopterinin, düşmanların adaletten kaçmasını engellemede diğer savaş uçaklarına göre avantaj sağladığını kaydeden Abubakar, Kuzeybatı Bölgesi'ndeki barış, istikrar ve refahı tehdit eden haydutlar ve diğer suç unsurlarını ortadan kaldırmakla görevlendirildiklerini söyledi.
Abubakar, Nijerya'nın geleceğini güvence altına almak amacıyla yürütülen ve şimdiden olumlu sonuçlar verdiğine inandığı mücadelede, askerlerin cesaretini, adanmışlığını, bağlılığını ve kişisel fedakarlıklarını takdir etti.NİJERYA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYA
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Nijerya, Türkiye'den temin ettiği savaş helikopterlerinden ikisini şubatta, ikisini de eylülde teslim almıştı.