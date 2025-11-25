Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın 26 maddelik Ukrayna'da barış planıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Leavitt, "Geçtiğimiz hafta boyunca ABD, Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtarak barış anlaşması yolunda büyük ilerleme kaydetti. Halen çözülmesi gereken birkaç hassas ancak aşılabilir ayrıntı var. Bunlar da Ukrayna, Rusya ve ABD arasında daha fazla görüşme gerektirecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Cenevre'deki müzakerelerin olumlu geçmesinin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD Başkanı Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." demişti.

"SON SAVAŞI DA BİTİRMEK ÜZEREYİZ"

ABD'nin tarihinin en büyük vergi indirimleri, en büyük harcama kesintileri ve düzenleme iptallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, "Güney sınırlarımız tamamen güven altında. Dokuz ayda, sekiz savaşı sona erdirdim. Son savaşı da bitirmek üzereyiz. Kolay değil ama olacak gibi gözüküyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta son ayda 25 bin asker öldü. Bir anlaşmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Göreceğiz. Bu savaşın daha hızlı çözüme kavuşacağını düşünüyordum. Sekiz savaşı sona erdirdik ve ben bu savaşın daha kolay sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ WİTKOFF, PUTİN İLE "BARIŞ PLANINI" GÖRÜŞMEK ÜZERE MOSKOVA'YA GİDECEK

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, son bir haftada Cenevre'de yapılan müzakerelerin çok verimli geçtiğine işaret ederek, bu süreçte "büyük ilerleme" kaydedildiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı, her iki tarafın da katkılarıyla ince bir şekilde ayarlandı ve artık sadece birkaç madde üzerinde anlaşmazlık var. Bu barış planını sonuçlandırmak umuduyla, Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ZELENSKİ VE PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE "ÖNCE UZLAŞMA SAĞLANSIN" ŞARTI

Öte yandan Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin ifadesi, bu görüşmenin takvimi konusunda yeni soru işaretlerine neden oldu

Trump, bu görüşmeye ilişkin, "Yakında Devlet Başkanı Zelenskiy ve Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi umuyorum, ancak sadece bu savaşı sona erdirecek anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde." değerlendirmesini yaptı.

Aynı süreçte ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ın da Ukraynalılarla görüşeceğini kaydeden Trump, diğer ABD'li yetkililerin de müzakere sürecini yakından izleyeceğini belirtti.

