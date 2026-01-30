Barrack, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye ile terör örgütü YPG arasındaki yeni mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu.
Mutabakata ilişkin, "Suriye'nin ulusal uzlaşı, birlik ve kalıcı istikrara doğru yolculuğunda derin ve tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullanan Barrack, "Daha önceki çerçevelere ve gerilimleri azaltmaya yönelik son çabalara dayanan bu dikkatlice müzakere edilmiş adım, kapsayıcılığa, karşılıklı saygıya ve tüm Suriye topluluklarının kolektif onuruna olan ortak bağlılığı yansıtmaktadır." değerlendirmesini yaptı.
Barrack, "olağanüstü fedakarlıkları ve sarsılmaz dirençleriyle Suriye'yi aşırıcılığa karşı savunmada ve savunmasız nüfusları korumada çok önemli bir rol oynayan Kürt halkı için bu anın özel bir öneme sahip" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
Bu ortak amaç ruhuyla, her iki tarafın da cesur adımlar attığını ifade eden Barrack, Suriye hükümetinin anlamlı kapsayıcılık ve haklar sağladığını, Kürt topluluklarının ise "katkılarını onurlandıran ve ortak iyiliği ilerleten birleşik bir çerçeveyi" benimsediğini aktardı.
Barrack, bu gelişmelerin tümünün, kurumların yeniden inşasına, güvenin yeniden tesis edilmesine, yeniden yapılanma için gerekli yatırımların çekilmesine ve tüm Suriyeliler için kalıcı barışın sağlanmasına zemin hazırladığını belirterek, "Diyalog ve saygı yoluyla kurulan birlik ile Suriye, bölgede ve ötesinde istikrar ve umut ışığı olarak hak ettiği yeri yeniden kazanmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.
Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.