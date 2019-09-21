Barron Hilton 91 yaşında öldü
Hilton Oteller zincirinin sahibi 91 yaşındaki Barron Hilton perşembe günü hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Hilton Oteller zincirinin sahibi 91 yaşındaki Barron Hilton perşembe günü Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.
Hilton Vakfı'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan oğlu Steven M. Hilton, babasının ölümünü doğruladı.
Barron Hilton'un torunu olan Torunu Paris Hilton, “Dedem Barron Hilton'un kaybından dolayı çok üzüldüm. "O bir efsaneydi, vizyon sahibi, parlak, yakışıklı, nazikti ve başarı ve macera dolu bir hayat yaşadı."” diye tweet attı.
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