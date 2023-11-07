Barselona'dan İsrail ve Filistin kararı

Yaklaşık 1200 üyesi olan Barselona Liman İşçileri Örgütü (OEPB), "Gazze'de ateşkes talep ederek, bölgedeki sivillere ve insan haklarına saygı için İsrail ya da Filistin'e silah ve askeri malzeme gönderen olası gemilere hiçbir hizmet vermeme kararı aldıklarını" açıkladı.

Belçika'daki Nakliyeciler Sendikası'nın geçen hafta aldığı karara benzer şekilde "silah boykotu" kararı alan Barselona'daki liman işçileri, "şiddetin her türlüsünü reddettiklerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni şiddetle savunmayı bir yükümlülük ve taahhüt olarak gördüklerini" bildirdi.

"Bu siyasi bir açıklama değil, sadece şiddete başvurmadan önce diyalog için tüm yolların tüketilmesini istiyoruz" ifadesini kullanan OEPB, Barselona Limanı'ndan gönderilecek olası silah ve askeri malzemelerle ilgili STK'lerden gelecek uyarılara göre hareket edeceklerini duyurdu.

İspanya'da mevcut sol koalisyon hükümeti, İsrail'e, Gazze'de kullanılabilecek silahlar ihraç etmeyi planlamadığına ilişkin güvence vermiş olsa da OEPB, İspanya'nın 2023'te İsrail'den 300 milyon avro değerinde askeri malzeme satın aldığını ve gelecek yıllar için 700 milyon avroluk taahhütte bulunduğunu belirtti.