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Dünya

Bartholomeos'un Estonya ziyaretinde 'Konstantinopolis' skandalı

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos'un Eston'ya ziyaretinde büyük bir skandala imza atıldı. Başpsikoposu karşıladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Estonya Başbakanı Kaja Kallas, I. Bartholomeos için 'Kostantinopolis Başpsikoposu' tanımlamasını kullandı.

Yeni Şafak13 Eylül 2023 Çarşamba 01:08 - Güncelleme:
Bartholomeos'un Estonya ziyaretinde 'Konstantinopolis' skandalı
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İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos, Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'yı ziyaret etti.

I. Bartholomeos, ziyaret kapsamında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de görüştü.

Kallas, I. Bartholomeos'u Tallin'de bulunan Hükümet Konağı'nın kapısında karşıladığı anları ise sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı.

BARTHOLOMEOS ÜZERİNDEN "KOSTANTİNOPOLİS" SKANDALI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kallas söz konusu paylaşımda, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos'u "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik" sözleriyle tanımlayarak "Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Kallas'ın skandal sözleri, Helenizm rüyasını hortlatmak için yatıp kalkan Yunanistan'a destek gösterisi olarak yorumlandı.

AYASOFYA'NIN AÇILMASIYLA "KONSTANSTİNOPOLİS" PROVOKASYONLARI BAŞLAMIŞTI

Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden cami olarak ibadete açılması, Yunanistan'da büyük bir hazımsızlığa sebep olmuştu.

Başta Yunan siyasetçiler olmak üzere ülkede İstanbul'un adı "Konstantinopolis" olarak lanse edilerek çeşitli provokasyon girişimleri düzenlenmişti.

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