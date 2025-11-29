Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 gündür devam eden 4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu, Irak KDP lideri Mesut Barzani'nin katılımıyla devam etti.

Şırnak Valiliği tarafından sempozyuma davet edilen KDP lideri Mesut Barzani, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Vali Birol Ekici, AK parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve protokolü tarafından karşılanan Barzani, programın yapılacağı Cizre ilçesine geçti. Barzani'nin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahlarında geniş güvenlik önlemleri de alındı.

Sempozyumda Konuşan Irak KDP lideri Mesut Barzani, Mela Ceziri hakkında ne kadar şey söylense az yine az kalacağını, kongrenin her yıl geleneksel olarak düzenlemesi takdire şayan olduğunu söyledi.

Sürece de değinen Barzani, "Son olarak, bölgede gerçekleşen büyük değişime dikkat çekmek istiyorum. Bölgede başlayan bir barış süreci var. Bu sürecin başlamasından çok mutluyuz. Bu sefer sürecin çok sorunsuz başladığını görüyoruz çünkü millet, parlamento ve tüm partiler devleti destekliyor. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk devletine, parlamentoya ve Türkiye halkına barış sürecini başlattıkları için teşekkür ediyorum. En doğru yol ve doğru seçenek barıştadır. Ayrıca Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için kutluyorum. Yine buradan şunu da belirtmek istiyorum. Biz de bu barış sürecini tüm gücümüzle destekleyeceğiz ve bizden ne bekleniyorsa, elimizden ne geliyorsa, hepsini yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. İnşallah süreç çok güzel bir sonuca ulaşacak ve hepimize iyilik ve mutluluk getirecektir" diye konuştu.

Programa, Irak KDP lideri Mesut Barzani, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Irak Özel Kuvvetler Komutanı Mahsur Barzani, Duhok Valisi Ali Tatar, Zaho Valisi Göhdar Şeyho, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.