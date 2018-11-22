Barzani, gayrimeşru referandumun ardından ilk kez başkent Bağdat'a gitti

Görevine Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı olarak devam eden Barzani, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile ayrı ayrı görüştü.

Bağdat'ta diğer Iraklı yetkililerle görüşecek olan Barzani, yarın Necef'e giderek Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile bir araya gelecek.

President @masoud_barzani arrived Baghdad. He was officially received by Speaker Halbusi, Hadi Amiri, minsters & reps different Iraqi Parliament fractions. Held his 1st mtg w/ Adil Abdulmahdi. Mtg Malik, Hakim & Muqtada Sadr today & tomorrow is on the agenda. pic.twitter.com/VuTSqhvVt0 — Hemin Hawrami (@heminhawrami) 22 Kasım 2018

Barzani'nin Bağdat'taki temasları kapsamında Erbil-Bağdat ilişkileriyle birlikte hükümet kabinesinin tamamlanmayan bakanlık adaylarının masaya yatırılması bekleniyor.