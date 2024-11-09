Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Erbil'de bulunan ofisini kapatarak temsilcilerini Süleymaniye kentine gönderdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ofisinin kapatıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin HDP'nin IKBY Temsilcisi Hikmet Hatip'i ve parti üyelerinden Aydın Yalvaç, Sıdkı Vakkar ile Nasır Yağız'ı araçlara bindirerek Süleymaniye il sınırlarına götürdüğü öğrenildi.
IKBY makamlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.