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Dünya

Barzani HDP'ye kapıyı gösterdi! Resmen sınır dışı ettiler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kapının önüne koydu. IKBY, Erbil'de bulunan HDP ofisini kapatarak 4 temsilcisini Talabani'nin kontrolündeki Süleymaniye kentine sınır dışı etti.

IHA9 Kasım 2024 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
Barzani HDP'ye kapıyı gösterdi! Resmen sınır dışı ettiler
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Erbil'de bulunan ofisini kapatarak temsilcilerini Süleymaniye kentine gönderdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ofisinin kapatıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin HDP'nin IKBY Temsilcisi Hikmet Hatip'i ve parti üyelerinden Aydın Yalvaç, Sıdkı Vakkar ile Nasır Yağız'ı araçlara bindirerek Süleymaniye il sınırlarına götürdüğü öğrenildi.

IKBY makamlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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