Barzani: PKK'yı bölgeden çıkaracak anlaşma uygulanmalı

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:58

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'deki konutunda Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada Barzani ve Ganimi'nin güvenlik güçleri ve kurumlarınca kentlerin güvenliğinin sağlanmasının önemi ve ülkenin güneyinde devam eden gösterileri ele aldıkları kaydedildi.

Barzani ve Ganimi'nin ayrıca Sincar'da normalleşmenin önünü açacak Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulması gerektiğine vurgu yaptıkları aktarıldı.

Barzani daha önce de Sincar Anlaşması'nın önemi üzerinde durmuştu.

- SİNCAR ANLAŞMASI

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı.

Irak merkezi yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sincar Anlaşması'nın hâlâ uygulamaya konulmadığını, PKK'yı kastederek, yasa dışı güçlerin ilçede varlık göstermeye devam ettiğini bildirmişti.