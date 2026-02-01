İSTANBUL 8°C / 6°C
Dünya

Barzani, Suriye hükümeti ile YPG arasındaki anlaşmadan memnun

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakattan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

AA1 Şubat 2026 Pazar 07:36 - Güncelleme:
Barzani, Suriye hükümeti ile YPG arasındaki anlaşmadan memnun
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Barzani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara'nın, Suriye devletinin "Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni haklarına bağlılığını vurguladığı, tüm Suriyelilerin kanun önünde eşit olduğunu ve eşit haklara sahip bulunduğunu" ifade ettiği aktarıldı.

Öte yandan Barzani ise "Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan kapsamlı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, mutabakatın Suriye'nin birliğini ve istikrarını garanti altına alacak şekilde uygulanmasının önemine" dikkati çekti.

Açıklamada, her iki tarafın da anlaşmanın hayata geçirilmesi ile Suriye'de ve bölgede istikrarın sağlanmasına katkı sunmak amacıyla işbirliği ve ortak koordinasyonun önemini vurguladığı kaydedildi.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

