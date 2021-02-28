Barzani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: PKK bu gerekçeyi veriyor

AA 28 Şubat 2021 Pazar 09:45 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 09:45

Mesrur Barzani, Fransa'da yayın yapan France 24 kanalına gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirdi.

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki, PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuştu.

Komşu ülkelerin güvenliğinin herhangi bir şekilde istikrarsızlaştırılmasını desteklemediklerini kaydeden Barzani, şunları söyledi:

"Kesinlikle ülkemizin egemenliğini destekliyoruz. Hiç kimse herhangi bir ordunun varlığını istemez ancak Türk kuvvetlerinin müdahalesi için hiçbir gerekçe olmamalı, ki şu anda PKK onlara bu gerekçeyi veriyor."

TÜRK BÜYÜKELÇİ'DEN İRANLI MEVKİDAŞINA TEPKİ

İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin bölgedeki Türk askeri hareketliliğinin aleyhindeki açıklamasına Türk Büyükelçiden tepki geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, İran Büyükelçisinin, Irak'ın sınırlarına saygı konusunda ders verecek son kişi olduğunu söyledi.