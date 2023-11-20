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Dünya

Barzani'den ''Gazze'' açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini ve İsrail-Filistin arasındaki sorunun iki devletli çözümle aşılabileceğini belirtti.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 14:28 - Güncelleme:
Barzani'den ''Gazze'' açıklaması
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Barzani, Duhok'ta düzenlenen "Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu"nda İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası kararlarda vurgulandığı gibi iki devletli çözümün Filistin ile İsrail arasındaki karışıklığı ve sorunları bitirmenin tek yolu olduğunu vurgulayan Barzani, bu şekilde iki tarafa da varlık ve barış hakkı sağlanacağını söyledi.

Savaşların hem Filistin'e hem İsrail'e yıkımdan başka bir getirisi olmayacağını kaydeden Barzani, çözümün, barış için güçlü ve cesur bir irade olduğunu ifade etti.

"Hamas ile İsrail arasındaki savaşın" çok yalın bir gerçeği bir kere daha ispatladığına işaret eden Barzani, "Sorunlar üzeri örtülerek çözülemez, aksine bu şekilde daha da büyür ve gün gelir patlar. Şiddet hiçbir sorunu çözmez." diye konuştu.

Barzani, "Tüm dünya Gazze'deki sivil ölümlerin ve yıkımın sona ermesi için çaba göstermelidir, şimdi tam zamanıdır. Sivil rehineler serbest bırakılmalıdır. Gazze'deki savaşın durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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