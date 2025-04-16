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Dünya

Barzani'den Türkiye mesajı: Bölge için tarihi bir imkan

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'de barış için oluşan ortamın bölgede istikrarın güçlenmesi için bir olduğunu ifade etti.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 13:40 - Güncelleme:
Barzani'den Türkiye mesajı: Bölge için tarihi bir imkan
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, "Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir, bölgede istikrarın güçlenmesi için bir fırsattır." dedi.

IKBY Başkanı Barzani, Süleymaniye kentinde düzenlenen forumda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Uluslararası ilişkilerin doğasını değiştirecek büyük jeopolitik gelişmeler yaşandığını belirten Barzani, "Gazze ve Ukrayna'daki savaş ve büyük güçlerin ekonomik rekabeti bölgemizi de etkiliyor." diye konuştu.

Barzani, Suriye hükümetinin demokratik, insan haklarına dayalı ve tüm bileşenlerin haklarının temin edildiği bir Suriye kurması temennisinde bulunarak "Tüm Kürt grupların Suriye'de Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümü için dile getirdiği talepler sevindiricidir." dedi.

Bölgenin içinden geçtiği karmaşık süreçte IKBY Meclisinin aktif hale gelmesi gerektiğini kaydeden Barzani, KDP ile KYB ve diğer partilerin yeni kabineyi oluşturmak için acele etmesi çağrısında bulundu.

Barzani, barışı istemenin kendine güvenen ve güçlü kişilerin yöntemi olduğunu dile getirerek "Barışta kimse kaybetmez. Hepimiz kazançlı çıkarız ve bölge ülkeleri kalkınır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BARIŞ İÇİN OLUŞAN ORTAM TARİHİ BİR İMKAN"

IKBY Başkanı Barzani, şunları söyledi:

"Barışın sağlanması için gelişmelerin de yaşandığını görüyoruz. Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir.

Bu süreci memnuniyetle karşıladığımızı ve başarısı için elimizden gelen her türlü desteği verdiğimizi yinelemek istiyoruz. Bu bölgede istikrarın güçlenmesi için bir fırsattır. Ayrıca tüm bölgenin yararına olacak yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor."

  • Neçirvan Barzani
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