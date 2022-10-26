Başarılı diplomasiyi takdir etti: Türkiye'ye duyulan ihtiyacın farkındayız

Botchwey ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Akra'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Botchwey, mevkidaşıyla görüşmesinde iki ülke arasındaki 1960'lı yılların başına dayanan diplomatik ilişkilerin anımsandığını belirterek, "Gana-Türkiye ikili ilişkilerinin yıllar içinde kademeli olarak büyümesinin, eğitim ve savunma gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine dönüştüğüne dikkati çektik." dedi.

Türkiye ile Gana arasında çeşitli üst düzey ziyaretler yapıldığını hatırlatan Botchwey, bu ziyaretlerin iki ülke arasında hem ikili hem de çok taraflı düzeyde mevcut dostluk ve iş birliği bağlarının güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Botchwey, iki ülke arasında atık yönetimi, tarım, imalat, teknoloji, petrol ve gaz, savunma, barış ve güvenlik gibi yeni alanlarda iş birliğine duyulan ihtiyacın farkına vardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda düşüş gösteren yatırımları ve ikili ticareti artırmaya yardımcı olacağını umduğumuz Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat muhtırası ve anlaşmaların uygulanması gereğini vurguladık."

Gana'nın, Afrika'ya doğrudan yabancı yatırım için en çekici yer olmaya devam ettiğini vurgulayan Botchwey, Türk iş dünyasına, Afrika kıtasının sunduğu 1,3 milyar nüfuslu büyük pazardan yararlanmak için Ganalı meslektaşlarıyla ortaklık çağrısı yaptı.

Botchwey, Gana-Türkiye İş Konseyi ve Gana-Türkiye Parlamenterler Birliğinin kurulmasına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, güvenlik konusunda da terörizmle, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele ayrıca barış ve güvenliğin artırılması ihtiyacına dikkati çekti.

GANALI BAKAN, TÜRKİYE'NİN UKRAYNA'YA SAĞLADIĞI YARDIMI TAKDİR ETTİ

Botchwey, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'yi, 1 Ağustos 2022'den bu yana Ukrayna'nın Odesa Limanından milyonlarca ton tahıl ve diğer tarımsal ürünlerin sevkiyatına yönelik ihracat anlaşmasına aracılık etmede Birleşmiş Milletler (BM) ile yaptığı iş birliğinden ötürü takdir etti.

Afrika Boynuzu'na gönderilen 23 bin metrik ton tahılın zamanında ulaştığının altını çizen Botchwey, bölgede kuraklık nedeniyle şiddetli açlıkla karşı karşıya kalan 20 milyondan fazla kişiye insani yardım konusunda destek sağlandığını belirtti.

GANALI BAKAN, "TURKEY" YERİNE "TÜRKİYE" KULLANIMINI HATIRLATTI

Bakan Botchwey, basın mensuplarına yönelik "Turkey" yerine "Türkiye" isminin kullanılması gerektiğini hatırlattı ve "Türkiye'nin ismi değişti. O yüzden hepimiz bunu kabul etmeliyiz. Yazılışının da değiştiğini görebiliyorsunuz. Basın mensupları buna dikkat etsin." dedi.