İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2022 Çarşamba / 28 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8586
  • EURO
    18,1693
  • ALTIN
    984.438
  • BIST100
    2537.12
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başbakan adayları tartışıyordu... Canlı yayında beklenmedik olay
Dünya

Başbakan adayları tartışıyordu... Canlı yayında beklenmedik olay

İngiltere'nin yeni başbakan adayları eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, canlı yayında yaptıkları tartışma sırasında moderatör Kate McCann bayıldı.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 07:19 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın katıldığı TV yayını, sunucunun bayılmasının ardından kesildi.

Talk TV kanalına konuk olan Sunak ve Truss, seçimler öncesi ikinci kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

Truss'ın söz aldığı sırada sunucunun bayılması üzerine yayın kesildi.

Yayının kesilmesinden hemen önce Truss'ın "Aman Tanrım" dediği anlara ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.

Talk TV yayının kesilmesinin ardından Twitter hesabından, programda "sağlık sorunu" yaşandığı, bunun bir güvenlik sorunu olmadığı ve adayların iyi durumda olduğu bilgisini paylaştı.

Kanal, sunucunun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tıbbi tavsiyeler doğrultusunda yayına devam etmeme kararı aldıklarını bildirdi.

Adaylar, 7 Temmuz'da Muhafakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.