Başbakan Ahmed, ilk kez isyancılarla görüştü!

Ulusal basındaki habere göre, Başbakan Ahmed, barış komitesi üyeleriyle ülkenin güneybatısındaki Dawuro Zone bölgesinde toplantı yaptı.

İlk kez yapılan toplantının ne zaman gerçekleştiği ve toplantıda hangi konuların görüşüldüğüne dair açıklama yapılmadı.

TPLF tarafından da görüşmeyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Başbakan Abiy Ahmed'in Güvenlik Danışmanı Redwan Hüseyin, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, Başbakan Ahmed'in, Tigray'da sivillerin hayatını kolaylaştırmak ve güveni artırmak için hava yolu uçuşlarını ve bankacılık hizmetlerini artıracağını belirtti.

Ulusal ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, Kasım 2022'de varılan anlaşmayla son bulmuştu.

Çatışmalarda, on binlerce kişinin öldüğü, yüz binlerce kişinin evlerini terk ettiği biliniyor.

2 Kasım 2022'deki anlaşma gereğince, bölgedeki tüm güvenliği Etiyopya ordusunun alması, TPLF'ye karşı savaşan Amhara milisleri ve Eritre güçlerinin bölgeden çekilmesi gerekiyor.

Etiyopya ordusu, silahsızlanmayı kabul eden TPLF'yi terör örgütleri listesinden çıkaracağını duyurmuştu.