Avustralya'nın Sydney şehrinde 16 kişinin öldüğü silahlı saldırıda, saldırganlardan birinin üzerine atlayarak silahını elinden alarak saldırganı durduran Suriyeli Ahmed el-Ahmed kahraman ilan edilmişti. Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, saldırganlardan birine cesurca müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed'i hastanede ziyaret etti. Ahmed el-Ahmed ile ziyareti sırasında sohbet eden Albanese,

Hastane ziyaretine ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaştı. Albanese, görüntüleri "Ahmed, sen bir Avusturalya kahramansın. Kendini tehlikeye atarak diğerlerini kurtardın, Bondi Plajında tehlikeye doğru koştun ve teröristi etkisiz hale getirdin. En kötü zamanlarda, Avustralyalıların en iyi yanlarını görüyoruz. Ve Pazar gecesi de tam olarak bunu gördük. Tüm Avusturalyalılar adına teşekkür ederim" ifadeleriyle paylaştı.

SYDNEY SALDIRISI

Sydney'deki Bondi Plajı'nda dün baba-oğul iki saldırgan, Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmıştı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganlardan birini vurarak etkisiz hale getirmiş, diğer saldırgan ise yaralı olarak yakalanarak gözaltına alınmıştı.