İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7188
  • EURO
    50,2712
  • ALTIN
    5875.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başbakan Albanese ayağına gitti: Ahmed, sen bir kahramansın
Dünya

Başbakan Albanese ayağına gitti: Ahmed, sen bir kahramansın

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, plaj saldırganını etkisiz hale getiren Suriyeli Ahmed el-Ahmed'i hastanede ziyaret etti.

IHA16 Aralık 2025 Salı 13:00 - Güncelleme:
Başbakan Albanese ayağına gitti: Ahmed, sen bir kahramansın
ABONE OL

Avustralya'nın Sydney şehrinde 16 kişinin öldüğü silahlı saldırıda, saldırganlardan birinin üzerine atlayarak silahını elinden alarak saldırganı durduran Suriyeli Ahmed el-Ahmed kahraman ilan edilmişti. Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, saldırganlardan birine cesurca müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed'i hastanede ziyaret etti. Ahmed el-Ahmed ile ziyareti sırasında sohbet eden Albanese,

Hastane ziyaretine ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaştı. Albanese, görüntüleri "Ahmed, sen bir Avusturalya kahramansın. Kendini tehlikeye atarak diğerlerini kurtardın, Bondi Plajında tehlikeye doğru koştun ve teröristi etkisiz hale getirdin. En kötü zamanlarda, Avustralyalıların en iyi yanlarını görüyoruz. Ve Pazar gecesi de tam olarak bunu gördük. Tüm Avusturalyalılar adına teşekkür ederim" ifadeleriyle paylaştı.

SYDNEY SALDIRISI

Sydney'deki Bondi Plajı'nda dün baba-oğul iki saldırgan, Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmıştı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganlardan birini vurarak etkisiz hale getirmiş, diğer saldırgan ise yaralı olarak yakalanarak gözaltına alınmıştı.

  • Sydney
  • Ahmed
  • Avusturalya

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.