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Dünya

Başbakan Andersson'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

IHA14 Ocak 2022 Cuma 18:40 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 19:09
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İsveç'te Kovid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle salgında dördüncü dalga yaşanırken, İsveç'in 54 yaşındaki Başbakanı Magdalena Andersson'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Andersson'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Başbakan Andersson'un doktorların tavsiyelerine uyduğunu ve evden çalışacağını belirterek, "Durum göz önüne alındığında, Başbakan kendini iyi hissediyor" dedi.

Geçtiğimiz çarşamba günü parlamentoda Andersson'ın da katıldığı bir oturumun ardından Merkez Parti'den Annie Loof ve Yeşiller'den Per Bolund'un da Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 32'lere yükseldi

İsveç'te salgının başından bu yana yapılan testlerin pozitiflik oranı yüzde 10'un altında seyrederken, bu hafta yapılan testlerde pozitiflik oranı yüzde 32'ye yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısının 70 bine ulaşması bekleniyor. Ülkede salgının başından bu yana 1 milyon 560 bin 363 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 15 bin 470 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

  • Magdalena Andersson
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