star.com.tr 13 Haziran 2020 Cumartesi 12:06 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 12:11

ABD'deki George Floyd protestoları sonrası yeniden gündeme canlanan dünya çapındaki siyah ırkçılık karşıtı 'Black Lives Matter' protestoları sırasında, İngiltere'de köle tüccarlarının yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in anıtına saldırılar düzenlendi.

Olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Winston Churchill'in torunu Sir Nicholas Soames, dedesi ve diğer anıtlara yönelik saldırılarla, protestocuların şiddet ve ırkçılığı devraldığını söyledi.

Protestocuların çoğunluğunun çok samimi insanlar olduğunu belirten Soames, ancak protestolara anarşist ve şiddet uygulayan kişilerin de katıldığını söyledi.

Eski bir Tory milletvekili ve kabine üyesi olan Soames, göstericilerin iyi bir nedeni olduğunu ama, bazılarının ahlaksızca savunmasız alanlara saldırdığını belirtti.

Londra Parlamento Meydanı'ndaki Winston Churchill'in heykeli, geçen hafta sonu ülkedeki protestolar sırasında sprey boyayla boyandı. Saldırılar üzerine heykel Cuma günü tamamen kaplandı.

Hafta sonu Londra'nın merkezinde birkaç Black Lives Matter protestosu planlandı ve bazı heykellerin güvenliği konusunda endişeler arttı.

Protestolar sırasında, zengin bir tüccar ve köle tüccarı olan Edward Colston'ın heykeli de geçen hafta göstericiler tarafından devrilerek Bristol Limanı'na atıldı.

Nicholas Soames, Edward Colston heykelinin 'birçok insanı rahatsız ettiğini kabul etse de, devriliş şeklinin sorun olduğunu dile getirdi.

Heykellerin demokratik bir şekilde kaldırılması gerektiğini belirten Soames, "Bu yerel yönetim için ciddi bir mesele. Britanya'da bir şeyi sevmiyorsanız, onu yok edeceğiniz anlamına gelmez.' dedi.

Soames'a göre, Churchill'in görüşleri konusunda herkes hemfikir olmayabilir. Ancak, heykelinin tahrif edilmesini 'bir çetenin eylemi' olarak nitelendirdi.

'O BİR KAHRAMANDI'

Soames, 'Görüşlerinin birçoğu, günümüzde birçok insan tarafından hoş karşılanmayabilir. Çünkü tamamen farklı bir çağdaydılar. Ama, tarihi değiştiremezsiniz. Tarih tarihtir. Düzenleyemez veya sansürleyemezsiniz...' ifadelerini kullandı.

Başbakan Boris Johnson da, saldırıları 'vandalizm' olarak niteledi. Başbakan da benzer şekilde insanları, Churchill anıtının saldırı riski altında olduğunu ve bu durumun saçma ve utanç verici olduğunu söyledi.

Johnson, 'Evet, bazen bizim için kabul edilemez olan ve bugün kabul edilemez olan düşünceleri ifade etti, ancak bir kahramandı ve anısının yaşatılmasını hak ediyor.' dedi.

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