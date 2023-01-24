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Dünya

Başbakan hedefte! Dikkat çeken 'yılan balığı' detayı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yasa dışı yılan balığı avlayan ve bu konuda polise yalan söyleyen eski gazeteciyi danışman olarak işe alması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

AA24 Ocak 2023 Salı 17:26 - Güncelleme:
Başbakan hedefte! Dikkat çeken 'yılan balığı' detayı
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BBC'nin haberine göre, Kristersson'un yasa dışı yılan balığı avladığı ve bu konuda polise yalan söylediği belirlenen eski gazeteci Peter Magnus Nilsson'u danışman olarak işe alması muhalefetten tepki topladı.

Muhalefetteki Sosyal Demokratlar, polise yalan söyleyen Nilsson'un istifasını talep etti.

Konuya ilişkin İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan Sosyal Demokrat Partisi Sözcüsü Ardalan Shekarabi, polise yalan söyleyen birinin böyle bir göreve getirilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Buna karşılık Başbakan Kristersson, Nilsson'un yasayı ihlal ettiğini bildiğini ancak bu "aptalca" davranışının onu görev için "uygunsuz" kılacak bir şey olmadığını savundu.

Nilsson, konuya ilişkin en son Facebook paylaşımında, otoritelere yalan söylemesinin "uygun olmadığını" ve "çok üzgün olduğunu" belirtti.

Ayrıca Nilsson, baskın sonrası polisin kendisiyle yeniden iletişime geçtiğinde yine yalan söylediğini çünkü "net şekilde düşünemediğini" ancak daha sonra suçunu itiraf ederek 38 bin İsveç kronu (3 bin 730 dolar) ceza ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Ekimde danışman olarak işe alınan Nilsson, 2021'de İsveç Deniz ve Su Yönetimi Ajansı tarafından yasa dışı yılan balığı avcılığı baskınında yakalanmıştı.

İsveç'te nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yılan balığının avlanması, az sayıda lisanslı balıkçı dışındakiler için 2007'den bu yana yasak.

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