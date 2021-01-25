İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2021 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3939
  • EURO
    8,9916
  • ALTIN
    442.541
  • BIST100
    1539.27
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başbakan İmran Han'dan çağrı: Borçlar ertelensin
Dünya

Başbakan İmran Han'dan çağrı: Borçlar ertelensin

Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu ekonomik sorunlara dikkati çekerek, ülkelerin geri ödemekle yükümlü oldukları borçların, salgın bitene kadar askıya alınması çağrısında bulundu.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 15:45 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:45
ABONE OL

Han, video konferans yöntemiyle Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 4. oturumunda yaptığı konuşmada, dünyanın birbiriyle bağlantılı ve beklenmedik bir halk sağlığı sorunuyla ve ekonomik krizle boğuştuğunu söyledi.

Kovid-19'un, zengin ve fakir ayırt etmediğini, en çok sıkıntıyı en savunmasız halkların ve ülkelerin çektiğini belirten Han, salgının ülke ekonomilerine etkileri dolayısıyla milyonlarca kişinin büyük ihtimalle yoksulluk sınırının altına düşeceğine işaret etti.

Han, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 aşısını eşit ve uygun fiyatlı tedarik etmesine yönelik bir çerçeve oluşturulmasını istedi.

Kovid-19'un, ülke ekonomilerinde yol açtığı problemlere dikkati çeken Han, en çok problem yaşayan ülkelerin, geri ödemekle yükümlü oldukları borçlarının, salgın bitene kadar askıya alınması çağrısında bulundu.

Han, yolsuzluk yapan siyasetçilerin ve suçluların çaldıkları varlıkların, geri alınmasına dair önlemlerin uygulanmasını da talep etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.