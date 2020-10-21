Başbakan konuşurken deprem oldu!

21 Ekim 2020 Çarşamba 14:21 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 14:21

İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttır, Washington Post Gazetesi'ne verdiği röportaj sırasında depreme yakalandı. Başbakan korkudan yarım kalan cümlesini bitiremedi.

CNN Türk'ün derlediği habere göre, İzlanda meteoroloji ofisi, depremin İzlanda'nın güneybatı bölgesini etkilediğini açıkladı. Yerel saatle 13.43 civarlarında hissedilen deprem, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Meteoroloji ofisi, artçı dalgaların da görüldüğünü duyurdu.

İzlanda Başbakanı, depremin şokunu atlattıktan sonra "Burası İzlanda" diyerek şaka yaptı.