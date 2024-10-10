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Dünya

Başbakan Mikati'den İsrail saldırıları hakkında yeni açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırılarını durdurmak için yoğun diplomatik temaslar yürüttüklerini belirtti.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
Başbakan Mikati'den İsrail saldırıları hakkında yeni açıklama
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Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, "Sınırlı bir süre için ateşkes ilan edilmesi ve ardından siyasi çözümler üzerinde yeniden müzakerelere başlanması amacıyla BMGK'nin toplanması için ABD ile Fransa arasında yapılan görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Mikati, diplomatik temaslar sırasında, İsrail'in tüm yükümlülüklerine uyması şartıyla BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına hazır olduklarını yeniden teyit ettiklerini aktardı.

İsrail'in, sivillerin yanı sıra kurtarma ve yardım ekiplerini hedef alan saldırılarının durmasının "öncelikli" olduğunu vurgulayan Mikati, şunları kaydetti:

"Şiddet, öldürme ve yıkım bir çözüme ulaşmayacak. İsrail'in yıkıcı saldırısını durdurması sağlanmalı çünkü olaylar tırmanırsa çatışmaların tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişlemesinden endişe ediyoruz."

- BMGK'NİN 1701 SAYILI KARARI

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

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