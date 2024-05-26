İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başbakan Mustafa'dan İspanya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dünya

Başbakan Mustafa'dan İspanya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma yönünde attığı adımın önemli olduğunu söyledi.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 16:33 - Güncelleme:
Başbakan Mustafa'dan İspanya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABONE OL

Mustafa, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Mustafa, Filistin devletinin kurulmasının bölgede barış ve adaletin sağlanmasının tek yolu olduğuna dikkati çekerek, "İspanya'nın Filistin devletini tanıma yönündeki adımını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Filistin devletini tanımayan ülkeleri en yakın zamanda benzer adımı atmaya davet eden Mustafa, "İspanya, İrlanda ve Norveç'in adımı önemlidir ve yakın zamanda yeni bir Filistin devletini tanıma dalgası bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaketin yaşandığına dikkati çekerek, "Gazze Şeridi'ndeki halkımızı desteklemek ve Filistin yönetiminin şemsiyesi altına almak için çalışacağız." şeklinde konuştu.

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.

İsrailli yetkililer, söz konusu kararın ardından bu üç ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, 7 Ekim'de çekildiği iddia edilen bazı görüntüleri büyükelçilere izletip kayda almıştı.

İspanya Meclisi Kasım 2014'te Filistin devletinin tanınmasına yönelik karar alsa da bunun yürürlüğe girmesi için son adım olan Bakanlar Kurulu kararı 10 yıldır alınmamıştı.

Mevcut sol koalisyon hükümeti, 7 Ekim sonrasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı 28 Mayıs'ta yapılacak olan İspanya hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onaylayacağını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.