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Dünya

Başbakan Rama: Avrupa Siyasi Topluluğunun 2025'teki zirvesi Arnavutluk'ta yapılacak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) gelecek yıl düzenlenecek zirvesinin ülkelerinde yapılacağını açıkladı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 16:28 - Güncelleme:
Başbakan Rama: Avrupa Siyasi Topluluğunun 2025'teki zirvesi Arnavutluk'ta yapılacak
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AST'nin 5'inci zirvesine katılmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Rama, zirve öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Rama, 2025 yılının ilk yarısında başkent Tiran'da yapılması için gelecek zirvenin "bayrağını" teslim alacaklarını kaydetti.

" ÇOK GURUR DUYUYORUZ"

Tartışılacak birçok konu olduğunu belirten Rama, "İklim değişikliği konusu her yerde mevcut ve elbette Avrupa ülkelerinin öncelikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor ancak tartışılması gereken başka konular da var. Bu toplantıya ev sahipliği yapma fırsatına sahip olmamız nedeniyle çok gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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ABD SEÇİMLERİ

Donald Trump'ın ABD'nin başkanı seçilmesiyle ilgili Rama, bunun Avrupa için mutlaka kötü bir şey olacağı anlamını taşıdığını düşünmediğini söyledi.

Rama, "Tecrübem şunu söylüyor; (Trump) başkan iken herkes NATO'nun daha çok zayıflayacağını söylüyordu, NATO daha güçlü oldu. Bu yüzden, bakalım ve gerçeği görmeden histerik olmayalım. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunun Avrupa için mutlaka kötü bir şey olacağını sanmıyorum. Avrupa için çok iyi bir şey olabilir." dedi.

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