AST'nin 5'inci zirvesine katılmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Rama, zirve öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti Rama, 2025 yılının ilk yarısında başkent Tiran'da yapılması için gelecek zirvenin "bayrağını" teslim alacaklarını kaydetti.

Tartışılacak birçok konu olduğunu belirten Rama, "İklim değişikliği konusu her yerde mevcut ve elbette Avrupa ülkelerinin öncelikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor ancak tartışılması gereken başka konular da var. Bu toplantıya ev sahipliği yapma fırsatına sahip olmamız nedeniyle çok gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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Donald Trump'ın ABD'nin başkanı seçilmesiyle ilgili Rama, bunun Avrupa için mutlaka kötü bir şey olacağı anlamını taşıdığını düşünmediğini söyledi.

Rama, "Tecrübem şunu söylüyor; (Trump) başkan iken herkes NATO'nun daha çok zayıflayacağını söylüyordu, NATO daha güçlü oldu. Bu yüzden, bakalım ve gerçeği görmeden histerik olmayalım. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunun Avrupa için mutlaka kötü bir şey olacağını sanmıyorum. Avrupa için çok iyi bir şey olabilir." dedi.