Başbakan Roble: Yaptıkları için Türkiye ve Katar'a teşekkür ederiz

AA 14 Ocak 2021 Perşembe 08:11 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 08:11

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Mogadişu-Afgoye inşaatında çalışan Türk işçilerin güvenliğini görüşmek üzere Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

;;;;;;;Roble, görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Somali'nin kalkınmasında Mogdişu-Afgoye yolu inşaatı gibi kalıcı projeleri yaptıkları için Türkiye ve Katar'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Katar tarafından finanse edilen ve Türk şirketince yapılan Mogadişu-Afgoye yolunun yapımında çalışan işçilerin güvenliğinin görüşüldüğünü aktaran Roble, projenin tamamlanması için ek güvenlik önlemleri alacaklarını kaydetti.

Roble, terör saldırılarında hayatını kaybeden Türk ve Somalili işçilere başsağlığı diledi.

Görüşmeye, Büyükelçi Yılmaz ile Katar'ın Mogadişu Büyükelçisi Hassan Hamza da katıldı.

Eş-Şebab örgütünce 2 Ocak'ta Mogadişu-Afgoye inşaatında çalışan Türk işçilerin konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybederken, 4 işçi yaralanmıştı.