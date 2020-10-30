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Dünya

Başbakan Roble'den övgü dolu sözler: Türkiye her zaman bizim yanımızda duruyor

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

30 Ekim 2020 Cuma 13:02 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 13:11
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Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre Roble, kabulde, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını bir kez daha teyit ederek, Türk hükümetine Somali halkına verdiği desteği sürdürdüğü için teşekkür etti.

Türk hükümetinin Somali halkına ve kalkınmasına desteğini asla unutmayacaklarının altını çizen Roble, "Türkiye ile ilişkimiz, Somali halkının toparlanması için büyük önem taşıyor. Türk hükümetine ve halkına zor zamanlarımızda verdikleri destek ve ülkemizde gerçekleştirdikleri projeler için teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda duruyorlar." dedi.

Büyükelçi Mehmet Yılmaz da Türkiye'nin Somali'ye kayıtsız şartsız desteğini artırdığının önemine işaret ederek, Somali halkına desteğini sürdürme sözü verdi.

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