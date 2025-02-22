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Dünya

Başbakan Sanchez: Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış olması gerekiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış olması gerektiğini belirterek, 'Barış, dayatmalardan uzak olmalı. Ne güçlünün hukuku ne de vahşi Batı hukuku.' ifadelerini kullandı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Başbakan Sanchez: Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış olması gerekiyor
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Sanchez, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Kastilya ve Leon özerk bölgesindeki kongresinde konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için başlatılan ABD ve Rusya arasındaki müzakerelerde Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB) dışlanmasını eleştiren Sanchez, "Ukrayna'nın barışı ve Avrupa'nın güvenliği empoze edilemez. Bunlar üzerinde Ukraynalılar ve Avrupalılarla anlaşmaya varılması gerekir." dedi.

Sanchez, barışın, çok taraflı düzeni, uluslararası hukuku ve ulusların egemenliğini koruması gerektiğini vurgulayarak, "Saldırgana boyun eğmek, barış değil, geleceğe ve daha ciddi saldırılara yol açacaktır. Bu nedenle adil ve kalıcı bir barış için çalışalım. Barış, dayatmalardan uzak olmalı. Ne güçlünün hukuku ne de vahşi Batı hukuku." diye konuştu.

24 Şubat'ta Ukrayna'ya gideceğini ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini belirten Sanchez, burada Ukrayna halkına desteğini vurgulayacağını kaydetti.

Sanchez, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin parçası olmak istediğini, ancak Rusya'nın bu yüzden saldırdığını savundu.

  • İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
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