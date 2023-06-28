İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2023 Çarşamba / 10 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0629
  • EURO
    28,5031
  • ALTIN
    1597.8
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Başbakan Trudeau'dan Kurban Bayramı mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Başbakan Trudeau'dan Kurban Bayramı mesajı
ABONE OL

Trudeau, mesajında, Kanada ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların, Kurban Bayramı'nı kutladığını belirterek, "İslam'ın en kutsal tarihlerinden biri olan Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in itaat ve fedakarlık hikayesini anıyor. Ülkenin dört bir yanındaki aileler ve arkadaşlar dua etmek ve ihtiyacı olanlarla yemeklerini paylaşmak için bir araya geldikçe, Kanada'daki Müslüman toplulukların her gün gösterdiği fedakarlık, merhamet ve hayırseverlik değerlerinden hepimiz ilham alabiliriz." sözlerini paylaştı.

Kanada ve dünyadaki herkesin inançlarını korkusuzca yaşamakta özgür olması gerektiğini vurgulayan Trudeau, İslamofobi ve nefretin her türüne karşı durmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Birlikte, herkesin kendini güvende ve saygın hissettiği bir Kanada inşa edebiliriz" görüşünü dile getiren Trudeau, herkese harika bir Kurban Bayramı diledi.

Sosyal medya hesabından videolu olarak da paylaştığı mesajını, "Eid Mubarak!" diyerek bitiren Trudeau, yazılı metinde de Arapça olarak "!عيد مبارك'" (Bayram Mübarek) ifadesini kullandı.

  • Justin Trudeau
  • Kanada Başbakanı
  • Kurban Bayramı mesajı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.