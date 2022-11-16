Başbakan 'Türkiye'ye hayranım' dedi ve ekledi: 61 yıldır ayrılmaz bir parçamız

Almanya'nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Türk toplumunun önde gelen temsilcilerini, Türkiye-Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının 61. yıl dönümü vesilesiyle Prinz-Carl-Palais Sarayı'nda öğle yemeğine davet etti. Yemeğe, Türk toplumunun temsilcilerinin yanı sıra Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Bavyera Uyum Sorumlusu Gudrun Brendel-Fischer ve Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Mehmet Günay'da katıldı. Başbakan Söder, davetlileri "Hepiniz Bavyera'nın parlayan yıldızlarısınız" diyerek selamlamasının ardından Türk toplumunun Bavyera eyaleti için ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek, kendisinin de Türkiye hayranı olduğunu belirtti.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise yemekte yaptığı konuşmada, "Bavyera eyaleti herkese güven, huzur ve eşit eğitim imkanı sağlıyor. Anne ve babalar özveri ile destek verince ve çocukların içinde okuma hevesi de olunca mükemmel bir tablo ortaya çıkıyor, bu masada görüldüğü gibi" ifadelerini kullandı.

Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Türk-Bavyera ilişkilerinin 60 yıldan fazla bir mazisi olduğunu, Bavyera'nın krallık döneminde de Osmanlı'nın Nürnberg'de bir konsolosu bulunduğuna değinerek, yeni görev yerini henüz bilmediğini, ama her koşulda bir Bavyera gönüllüsü olacağını söyledi.

TÜRK TOPLUMUNUN TALEPLERİ DİKKATE ALINACAK

Programda davetlileri dinleyen Söder, her konuşmacıdan sonra yorum yaparak dile getirilen talepleri ve önerileri özel kalem müdürlerine iletti. Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel Başkanı Cihan Sendan, misafirlere şubat veya mart 2023 tarihinde Başbakan Söder'e DTF Kybele Türk-Alman Dostluk Ödülü'nün verileceğini duyurdu. Bavyera-Türk Forumu Temsilcisi Serdar Duran, Başbakan Söder'e hatıra olarak isminin kaligrafi ile yazılmış bir porselen tabağı hediye etti.

TÜRK GÖÇMENLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Yemeğin sonunda Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar'ın önerisi ile birinci nesil Türk göçmenler için saygı ve minnet duruşunda bulunuldu. Bayraktar, "Onların özverisi olmasaydı, bugün bizler bu masada olmazdık. Bazı büyüklerimiz halen yaşıyor, bazıları ise ebediyete intikal etti. Onlar her zaman kalbimizde" dedi.