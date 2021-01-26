İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2021 Salı / 12 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4134
  • EURO
    8,9967
  • ALTIN
    442.126
  • BIST100
    1540.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başbakanın maketini yaptılar, gözaltına alındılar
Dünya

Başbakanın maketini yaptılar, gözaltına alındılar

Danimarka'da 23 Ocak'ta Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen'in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları açıklanan üç kişi Kopenhag polisi tarafından tutuklandı.

AA26 Ocak 2021 Salı 09:05 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:05
ABONE OL

Devlet yayıncısı DR’nin internet sitesinde yer alan habere göre, 30, 32 ve 34 yaşlarındaki zanlılar, "devlet büyüklerine karşı suç işleme" suçlamasıyla yargılanacak.

Zanlılar, Başbakan'a karşı ciddi tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 19 Şubat’a kadar tutuklu kalacak.

Ülkede son haftalarda düzenlenen Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler şiddetli geçiyor. 9 Ocak’ta Kopenhag ve Aalborg’daki gösterilerde 23 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Ocak’taki gösteride, Başbakan Mette Frederiksen’i temsil eden ve sokak lambası direğine asılan bir maketin boynuna, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine vizonların itlaf edilmesine atıfta bulunularak "o da itlaf edilmeli ve edilecek" yazısı asılmış ve daha sonra maket ateşe verilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.