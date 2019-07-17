Başbakanlık şansını İslam karşıtlığı bitirecek

İngiliz Guardian gazetesi Johnson’ın 2006 yılında yazdığı “Roma Rüyası” isimli ırkçı makalesini yayımladı. Metinde Johnson’ın ‘Müslüman ülkelerin İslam yüzünden Batı’nın yüzyıllarca gerisinde kaldığını’ savunduğu ortaya çıktı. İngiliz medyası ise İslamofobik tutumunun Boris’e başbakanlığı kaybettireceği değerlendirmesinde bulundu.

NEFRETİ KÖRÜKLÜYOR

Demokrasinin İslam’la bağdaşmadığının vurgulandığı yazıda, “Bizans hakimiyetinde Konstantinopolis bin yıl boyunca bilginin ışığı olurken, Osmanlı baskı makinesiyle 19. yüzyılın ortalarında tanışmıştı. İslam onları yüzyıllarca geride bıraktı” ifadelerine yer verildi. İslam karşıtı yazı sonrası Britanya Müslüman Konseyi, Johnson’ı nefreti körüklemekle suçlarken, Guardian gazetesi “İslam karşıtlığı favori gösterilen Boris Johnson’ın liderlik hayalini suya düşürecek” yorumunu yaptı.