23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Başbakan paspas attı!

İngiltere’de 12 Aralık’ta yapılacak erken genel seçimler öncesi siyasi partiler kampanyalarına başlarken, seçim çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson, çalışmalar kapsamında aşırı yağışlar nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Derbyshire’ı ziyaret etti. Bir kişinin hayatını kaybettiği bölgede esnafın zayiatını tespit eden Johnson, kameraların önünde sele teslim olan bir marketi temizledi. Johnson’ın paspas yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan, Johnson’ın İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile 6 Aralık’ta BBC’de yayınlanacak bir tartışma programında kozlarını paylaşacağı bildirildi.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uludağ'da müthiş keşif

Uludağ'da müthiş keşif

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği sokağa bırakmışlar

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği sokağa bırakmışlar

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar
 

POPÜLER HABERLER

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA