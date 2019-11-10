Başbakan paspas attı!

Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson, çalışmalar kapsamında aşırı yağışlar nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Derbyshire’ı ziyaret etti. Bir kişinin hayatını kaybettiği bölgede esnafın zayiatını tespit eden Johnson, kameraların önünde sele teslim olan bir marketi temizledi. Johnson’ın paspas yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan, Johnson’ın İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile 6 Aralık’ta BBC’de yayınlanacak bir tartışma programında kozlarını paylaşacağı bildirildi.