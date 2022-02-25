Basın toplantısında gerilim! Lavrov'dan CNN muhabirine tepki

25 Şubat 2022 Cuma 14:34 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 14:34

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası kameralar karşısına geçti.

'Hiç kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor' diyen Lavrov, " Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü tartışmak için hazır olduğunu söylerken yalan söylüyor. Ukrayna'daki mevcut hükümeti demokratik olarak kabul etme olasılığı görmüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamasından satır başları şöyle:

"Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın. Rusya'nın sesini kesmeye çalışıyorlar. Biz insanların özgürleştirilmesini istiyoruz. Bu sessizleştirmeyi kabul etmiyoruz, peki askersizleştirmeye ne diyeceğiz? Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor ve ABD'nin asla harekete geçmeyeceği ve provoke etmeyeceği söylendi ancak bakacak olursak ABD temsilcileri çok büyük bir hata yaptıklarını söylediler geçmişte alınan karar doğrultusunda..

EKONOMİK ENGELLERİN KALDIRILMASI LAZIM

Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk, bizim görevimizin diplomatik çalışmaları sürdürmekti. Bu kararları değiştirmek istemediler, Rusya, Minsk Sözleşmesi'nin imzalanmasında büyük rol oynadı. Donbass bölgesinde Rus dilinin kullanılması hakkı söz konusudur. Rusya'yla bu bölgelerin ekonomik bağları var, bunlar son derece önemli konular. Ekonomik engellerin kaldırılması lazım ve seçimlerin de Ukrayna'ya doğru şekilde yapılması istiyoruz. Biz pek çok kez Kiev'i ikna etmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik.

KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ

Kimse bunları göz önünde bulundurmadı bile, Zelenski sabotajını sürdürdü. Batılı meslektaşlarımızdan istenenler vardı, ne yazık ki kimse bizi dinlemedi. Biz kenarda kalıp Rusların nasıl baskı altında bırakıldığını izleyemezdik. Siz ne yapardınız? Bizim başka bir opsiyonumuz kalmamıştı. Diplomatik düzen çatışmayı çözemedi. Ukrayna'da soykırım söz konusuydu. "

KİM OLSA BİZİM GİBİ DAVRANIRDI

Rus bakan gazetecilerin 'Yeniden müzakereler söz konusu olacak mı?' sorusuna şöyle cevap verdi;

"Müzakere aslında ay sonuna kadar mümkündü. Putin mevkidaşlarımızın ve ABD'nin tepkisini bekledi, güvenlik garantisini istedik ancak bunların en yüksek seviyede yapılması gerekiyordu. Bizim amacımız batının bizi dinlemesiydi. Bizim amacımız başkasının güvenliğini tehdit etmek değildi, onlar bizi göz ardı ettiler. Aynı şey Batı için de geçerli; antlaşmaları göz ardı ettiler. Biz müzakereyi çok istedik ancak müzakerelerin sabotajlarla yürütülmemesi gerekiyor. Rusya suçlandı, Rusya sorumludur dediler ancak bu bir suçlamaydı. Ukrayna'ya gönderilen Rusya Sözcüsü zaten müzakereleri sürdürüyordu. Ukrayna'da bizim geleneklerimiz yok edilmeye çalışıldı. Kim olursa olsun bizim gibi davranırdı ancak Ukrayna ordusu ateşkes yaptığında müzakereye hazırız, Ukrayna halkının böyle bir şansı olacak. Geleceklerini kendilerinin belirlemesi mümkün olacak Ukraynalıların."

CNN MUHABİRİNE TEPKİ: SORUYU 3. KEZ Mİ TEKRARLAYACAKSINIZ?

CNN'den gelen "Ukrayna liderliği yerine Rusya destekçisi bir yönetim mi istiyorsunuz?" sorusu üzerine "3. kez mi tekrarlayacaksınız soruyu, sanırım beni dinlemek istememişsiniz." diye tepki gösteren Lavrov şunları söyledi;

"Dikkatinizi Putin'in ne söylediğine çekmek istiyoruz. Rusya'nın konumunu net bir şekilde açıkladı, lütfen bunu gidip okuyun. Kimse aşağılamayacak Ukrayna halkını, çalışanlarını... Biz yalnızca neonazilere izin vermeyeceğiz, soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz.

BATI MEDYASI NEDEN GERÇEĞİ YANSITMIYOR?

Kiev rejimi Batı kontrolünün altındadır. Güya kültürü daha ileri taşıdığını savunuyor. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum; lütfen Putin'in açıklamalarını okuyun: Sivillere zarar verilmeyecek dedik. Barakalara ateş açmayacağız dedik ve aynı zamanda özgür bir medya temsilcisi olarak ben size sormak istiyorum. Neden Batı medyasında olanlar gerçeği olduğu gibi yansıtmıyor.

Neden bunu televizyonlarda göstermiyorsunuz? Donbas'ı hiç ziyaret ettiniz mi? Çocukların nasıl hayatlarını kaybettiğini hiç yansıttınız mı ekranlara?"

Toplantıda dikkat çeken başka bir detay da muhabirlerin soru sorma savaşı oldu. Lavrov, 'BBC'den sonra Çin'i duymak istiyoruz' diyerek sözü Çinli muhabire vermek istese de, CNN muhabiri uyarılara aldırış etmedi ve sürekli araya girdi.