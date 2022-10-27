Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunan Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Scholz, görüşmede Doğu Akdeniz meselesinin de ele alındığını belirterek "Doğu Akdeniz imkanlarla dolu bir bölgedir, özellikle ekonomi alanında ve tüm bu imkanları haklarının yararına kullanmak bölgedeki tüm komşu ülkelerin faydasına olmalıdır." dedi.

- "SORUNLAR DİYALOGLA ÇÖZÜLEBİLİR"



Scholz, iyi komşuluk ilişkilerinin sadece Yunanistan ve Türkiye için değil, hem tüm Avrupa hem de NATO için de önemli olduğunu ifade etti. Scholz, tüm sorunların uluslararası hukuk temelinde diyalogla çözülebileceğine inandığını kaydetti.

Avrupa Birliğinin (AB) enerji fiyatlarında düşüş sağlanması için çaba harcadığını aktaran Scholz, yenilenebilir enerji kaynaklarının da Avrupa enerji güvenliğinin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Scholz, Almanya'nın Yunanistan'a temin ettiği Marder tipi zırhlı araçlar için "Marder'lar Yunanistan'a teslim edildi ve her gün nerede olduklarına dair bilgi almıyoruz. Bunu istemiyoruz da. Bunu son yıllarda verdiğimiz silah sistemlerinde de yapmadık, gelecekte de yapmayacağız." ifadesini kullandı.

- "MARDER TİPİ ZIRHLI ARAÇLAR MERİÇ BÖLGESİ'NDE KULLANILACAK"



Miçotakis ise Almanya'dan temin edilecek Marder tipi zırhlı araçların Meriç Bölgesi'nde kullanılacağını belirterek Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin değerlendirmesinin bu yönde olduğunu kaydetti.

Yunanistan ve Almanya'nın ticari ilişkilerinin geliştiğini savunan Miçotakis, İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin savaş tazminatı konusunun da Almanya ile Yunanistan arasında açık bir konu olmaya devam ettiğini kaydetti.

- "YUNAN HALKI DA TÜRK HALKI DA BARIŞÇIL ÇÖZÜM İSTİYOR"



Yunanistan adalarının kimseyi tehdit etmediği iddia eden Miçotakis, Türkiye'ye ilişkin şunları kaydetti:

Türkiye ve Yunanistan'ın sorunlarını barışçıl yollarla çözmesi gerektiğini ve kendisinin dostluk eli uzatmaya hazır olduğunu öne süren Miçotakis, "Yunan halkı da Türk halkı da Avrupa da bunu istiyor. Atina da tabii bunu istiyor." dedi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının da görüşmede ele alındığını kaydeden Miçotakis, Yunanistan'ın Libya'daki gelişmelere ilişkin "Berlin Sürecine" katılmak istediğini aktardı.