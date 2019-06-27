Başkan Erdoğan'a Japonya'da konuşuyor
Başkan Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı tevdi edildi.
Başkan Erdoğan, Japonya'da Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı tevdi edildi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:
- "Yenilgiler bir bitiş değil, Türk Japon dostluğunun temelleri işte böyle elim bir hadisenin neticesinde atılmıştır."
- "Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi işbirliğinin geliştirilmesi, stratejik ortaklığımızın temellerinin güçlendirilmesi önemli."
-"Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümü açtık, birilerine rağmen, Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Bize gelen destek 2 milyar avro."
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