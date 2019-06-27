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Başkan Erdoğan'a Japonya'da konuşuyor

Başkan Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı tevdi edildi.

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Başkan Erdoğan, Japonya'da Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı tevdi edildi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- "Yenilgiler bir bitiş değil, Türk Japon dostluğunun temelleri işte böyle elim bir hadisenin neticesinde atılmıştır."

- "Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi işbirliğinin geliştirilmesi, stratejik ortaklığımızın temellerinin güçlendirilmesi önemli."

-"Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümü açtık, birilerine rağmen, Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Bize gelen destek 2 milyar avro."

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