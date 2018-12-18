Netanyahu: Başka hiçbir ülkede olmayan füzeler geliştiriyoruz
İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu, 'İsrail başka hiçbir ülkede bulunmayan özel yeteneklere sahip füzeler geliştiriyor. Füzeler, Ortadoğu'da her bölgeye ulaşabilir' dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, devlete ait savunma şirketi İsrail Havacılık Endüstrisi'ni (IAI) ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
"İsrail başka hiçbir ülkede bulunmayan özel yeteneklere sahip füzeler geliştiriyor" diyen Netanyahu, "IAI bu tesiste Ortadoğu'da her bölgeye ve her hedefe ulaşabilen saldırı füzeleri geliştiriyor" ifadelerini kullandı.
Prime Minister and Defense Minister Benjamin Netanyahu visited Israel Aerospace Industries; was presented with ways to both strengthen IAI and benefit the national security of the State of Israel, and toured an exhibit on technological means and abilities under development at IAI pic.twitter.com/TFVvbe1F1u— PM of Israel (@IsraeliPM) December 17, 2018
Avigdor Liberman'ın istifasının ardından Savunma Bakanı portfolyosunu da üstlenen İsrail Başbakanı, tesisteki yeni silahları inceledi ve hazırlanan yeni projelerle ilgili bilgi aldı. "IAI istediği her yere ve ülkenin hayrı için gereken her yere erişmeyi çok iyi biliyor" dedi.
Dün İsrailli ajanların İran'nın nükleer programında ne olup bittiğini görmek için belirli aralıklarla İran'ı ziyaret ettini söyleyen Netanyahu 12 Aralık'ta Kudüs'te yabancı medya mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında arka plana İran'ın etki alanı, İran'ın silahları gibi haritaların yanısıra İranlı komutanların dev fotoğraflarını yansıtıp onları suikast hedefi gibi göstermişti. İsrail lideri, ülkesinin hayatta kalmayı garanti etmesi için gerekiyorsa İran'ı vuracağından söz etmişti.
ZARİF TWITTER'DAN YANIT VERDİ
Dolayısıyla Netanyahu'nun 'Ortadoğu'nun her yerine ulaşabilen başka kimsede olmayan silahlar' açıklamasına İran'dan yanıt gecikmedi.
'İRAN'I YOK ETMEKLE TEHDİT EDİYOR'
Tweet atan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'ilkin İsrail liderinin bir nükleer silah fabrikasında bulunduğunu ve İran'ı yok etmekle tehdit ettiğine' dikkat çekti.
"Her yere ulaşabilen SALDIRI füzeleriyle açıkça övünüyor. Buna rağmen hala İran'ın caydırma ve savunma amaçlı füzelerinden şikayet ederken Batı da onun 'endişelerini' papağan gibi tekrarlıyor."
Diğer yandan Netanyahu, IAI'yı uzay araştırmalarına katkılarından dolayı da övdü. İsrail'in uzaya gitmeye kalkışarak devasa bir alana adım attığını belirtirken uzaya mikro uydular bırakacaklarını da duyurdu. IAI'deki biliminsanları şubat ayında uzaya İsrail'den ilk aracı göndermeye hazırlanıyor. Bu, ticari amaçlı uzay seyahatleri açısından da dönüm noktası olabilir.
(Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.