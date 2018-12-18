Netanyahu: Başka hiçbir ülkede olmayan füzeler geliştiriyoruz

Avigdor Liberman'ın istifasının ardından Savunma Bakanı portfolyosunu da üstlenen İsrail Başbakanı, tesisteki yeni silahları inceledi ve hazırlanan yeni projelerle ilgili bilgi aldı. "IAI istediği her yere ve ülkenin hayrı için gereken her yere erişmeyi çok iyi biliyor" dedi.

Dün İsrailli ajanların İran'nın nükleer programında ne olup bittiğini görmek için belirli aralıklarla İran'ı ziyaret ettini söyleyen Netanyahu 12 Aralık'ta Kudüs'te yabancı medya mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında arka plana İran'ın etki alanı, İran'ın silahları gibi haritaların yanısıra İranlı komutanların dev fotoğraflarını yansıtıp onları suikast hedefi gibi göstermişti. İsrail lideri, ülkesinin hayatta kalmayı garanti etmesi için gerekiyorsa İran'ı vuracağından söz etmişti.

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