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Dünya

Başkan adayı Kennedy'den Assange'a destek: Geleneklerimiz varlığını sürdüremezse milletimizin hayatta kalmasını sağlamanın pek bir değeri yok

2024 Başkanlık Seçimlerinde ‘bağımsız' aday olarak katılan Robert Kennedy Jr, ABD sırlarını ifşa ettiği için casusluk suçundan gözaltına alınan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Julian Assange'a destek verdi.

DHA26 Haziran 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Başkan adayı Kennedy'den Assange'a destek: Geleneklerimiz varlığını sürdüremezse milletimizin hayatta kalmasını sağlamanın pek bir değeri yok
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ABD eski Başkanı John Kennedy'nin yeğeni ve eski Adalet Bakanı Robert Kennedy'nin oğlu Robert Kennedy Jr, amcasının 1961'de yaptığı konuşmadan alıntı yaparak Assange'a destek verdi. Kennedy'nin mesajında amcasının şu sözleri yer aldı;

Gizlilik kelimesi özgür ve açık bir toplumda tiksindiricidir; ve biz halk olarak doğamız gereği ve tarihsel olarak gizli topluluklara, gizli yeminlere ve gizli işlemlere karşıyız. Uzun zaman önce, ilgili gerçeklerin aşırı ve yersiz bir şekilde gizlenmesinin tehlikelerinin, bunu haklı çıkarmak için gösterilen tehlikelerden çok daha ağır bastığına karar verdik. Bugün bile, kapalı bir toplum tehdidine, onun keyfi kısıtlamalarını taklit ederek karşı çıkmanın pek bir değeri yok. Bugün bile geleneklerimiz varlığını sürdüremezse milletimizin hayatta kalmasını sağlamanın pek bir değeri yoktur. Ayrıca, artan bir güvenlik ihtiyacının, anlamını resmi sansür ve gizlemenin sınırlarına kadar genişletmeye hevesli olanlar tarafından ele geçirilmesi çok ciddi bir tehlikedir.

Wikileaks web sitesi aracılığıyla 2010'da Irak'ın başkenti Bağdat'ta sivillerin öldürüldüğünü gösteren bir ABD askeri helikopterinin videosunu ve binlerce gizli belgeyi yayınlayan Assange, o tarihten bu yana ABD yönetiminin yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.

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