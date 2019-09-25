Başkan Erdoğan ABD'de Trump'ın verdiği resepsiyona katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona iştirak etti.
- AA
ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu vesilesiyle heyet başkanları onuruna Lotte New York Palace Hotel'de resepsiyon verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki programının ardından Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı.
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