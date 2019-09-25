22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7003
  • 6,274
  • 279.213
  • 101847
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Başkan Erdoğan ABD'de Trump'ın verdiği resepsiyona katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona iştirak etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu vesilesiyle heyet başkanları onuruna Lotte New York Palace Hotel'de resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki programının ardından Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı.

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik

ABD ve Suudi Arabistan, İran için 'ara buluculuk' istedi

ABD ve Suudi Arabistan, İran için 'ara buluculuk' istedi

Japonya "Kounotori8" kargo mekiğini uzaya yolladı

Japonya 'Kounotori8' kargo mekiğini uzaya yolladı

Macron'dan ABD-İran açıklaması: İlerleme kaydedebileceğimizi umuyorum

Macron'dan ABD-İran açıklaması: İlerleme kaydedebileceğimizi umuyorum

Pakistan Başbakanı Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

'Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz'

'Suriye'deki savaş silahlarla sonlandırılamaz'

'İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor'

'İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor'

'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek

'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek
 

POPÜLER HABERLER

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Bu lezzeti tatmak için kilometrelerce yol geliyorlar

Bu lezzeti tatmak için kilometrelerce yol geliyorlar

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA